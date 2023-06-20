Власти Белгородской области обучат жителей Валуек поведению при обстрелах

Жителей Валуйского городского округа обучат правильным действиям при обстрелах. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.
Глава региона заявил, что получает много обращений от жителей Валуек. В понедельник украинские боевики обстреляли населенный пункт из артиллерии, в результате чего пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Гладков поручил главе Валуйского городского округа Алексею Дыбову провести работу по подготовке граждан к подобным ситуациям.
«В первую очередь, прийти в места, в которых возможно укрыться населению. И людей нужно учить: учить оказывать первую помощь, рассказывать, что такое безопасное место в квартире», — заявил губернатор.
Гладков добавил, что в регионе наблюдаются проблемы с системой оповещения. Власти намерены проработать данный вопрос совместно с МЧС, чтобы исправить ситуацию.