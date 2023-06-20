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Власти Белгородской области обучат жителей Валуек поведению при обстрелах

Общество
Власти Белгородской области обучат жителей Валуек поведению при обстрелах

Жителей Валуйского городского округа обучат правильным действиям при обстрелах. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Глава региона заявил, что получает много обращений от жителей Валуек. В понедельник украинские боевики обстреляли населенный пункт из артиллерии, в результате чего пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Гладков поручил главе Валуйского городского округа Алексею Дыбову провести работу по подготовке граждан к подобным ситуациям.

«В первую очередь, прийти в места, в которых возможно укрыться населению. И людей нужно учить: учить оказывать первую помощь, рассказывать, что такое безопасное место в квартире», — заявил губернатор.

Гладков добавил, что в регионе наблюдаются проблемы с системой оповещения. Власти намерены проработать данный вопрос совместно с МЧС, чтобы исправить ситуацию.

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