Власти Белгородской области обучат жителей Валуек поведению при обстрелах

Глава региона заявил, что получает много обращений от жителей Валуек. В понедельник украинские боевики обстреляли населенный пункт из артиллерии, в результате чего пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Гладков поручил главе Валуйского городского округа Алексею Дыбову провести работу по подготовке граждан к подобным ситуациям.

