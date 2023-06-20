Белый дом назвал Россию виновной в подрыве Каховской ГЭС

Журналисты попросили ее прокомментировать публикации некоторых американских СМИ, обвинивших Россию в катастрофе на Каховской ГЭС. По словам Жан-Пьер, Вашингтон придерживается мнения, что именно Москва якобы ответственна за подрыв станции, поскольку она контролировала дамбу. При этом США продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

