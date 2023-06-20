Белый дом назвал Россию виновной в подрыве Каховской ГЭС

Администрация Соединенных Штатов считает, что за подрывом Каховской гидроэлектростанции «стоит Россия». Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Журналисты попросили ее прокомментировать публикации некоторых американских СМИ, обвинивших Россию в катастрофе на Каховской ГЭС. По словам Жан-Пьер, Вашингтон придерживается мнения, что именно Москва якобы ответственна за подрыв станции, поскольку она контролировала дамбу. При этом США продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
«Мы все еще оцениваем, что случилось. Разумеется, мы находимся в контакте с Украиной», — заявила представитель Белого дома.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американских военных кругов писала, что США исключили возможность «нападения на Каховскую ГЭС извне».