СК организовал проверку из-за видео с избиением группой подростков ребенка в Твери

Следственный комитет России начал проверку по факту избиения группой подростков ребенка в Твери. Соответствующее видео ранее распространилось в Сети.
На опубликованном ролике компания из восьми подростков наносила побои ребенку. По данным ведомства, это произошло в микрорайоне Южный.
«В Твери по сообщению соцсети следователями СК России начата доследственная проверка по факту избиения группой подростков ребенка», — говорится в сообщении.
Проверку также проведет региональная прокуратура. Она даст оценку исполнению законодательства о несовершеннолетних.