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СК организовал проверку из-за видео с избиением группой подростков ребенка в Твери

Происшествия
СК организовал проверку из-за видео с избиением группой подростков ребенка в Твери

Следственный комитет России начал проверку по факту избиения группой подростков ребенка в Твери. Соответствующее видео ранее распространилось в Сети.

На опубликованном ролике компания из восьми подростков наносила побои ребенку. По данным ведомства, это произошло в микрорайоне Южный.

«В Твери по сообщению соцсети следователями СК России начата доследственная проверка по факту избиения группой подростков ребенка», — говорится в сообщении.

Проверку также проведет региональная прокуратура. Она даст оценку исполнению законодательства о несовершеннолетних.

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