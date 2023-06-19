СК Армении разыскивает американца по делу об убийстве 24-летней россиянки

Гражданин США 1989 года рождения объявлен в розыск по подозрению в убийстве 24-летней россиянки. Об этом сообщили в СК Армении, добавив, что суд принял ходатайство о его заочном аресте.
Мать убитой россиянки 6 июня сообщила об исчезновении дочери. По словам родственницы, за два дня этого девушка прилетела из Москвы в Ереван, чтобы встретиться со знакомым. После этого связь с ней оборвалась.
Тело россиянки со следами побоев было найдено 15 июня в лесу недалеко от трассы Дилижан — Ереван. Расследование показало, что девушка уехала из аэропорта на машине с грузинскими номерами, которой управлял гражданин США.
«Установлено, что убийство Сергеевой, по всей видимости, совершено данным лицом… а причиной послужили ревность и натянутые личные отношения», — говорится в сообщении СК.
В день совершения преступления американец покинул Армению. Сначала он отправился в Грузию, а 5 июня вылетел в Турцию.