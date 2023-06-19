Леонков: Северная Корея активно совершенствует свои термоядерные технологии

Пхеньян стремится обзавестись более мощными термоядерными боеголовками и ведет страну по пути совершенствования соответствующих технологий.
Такое мнение высказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, слова которого приводит информационное агентство NEWS.ru.
По словам эксперта, если раньше Северная Корея испытывала боеприпасы мощностью 50-70 килотонн, то теперь их мощность увеличивается до сотен килотонн, а со временем достигнет и мегатонн.
«Главная сложность в том, чтобы создать компактные боеголовки, которые можно было бы размещать на эти носители, так как у них есть ограничители по весу. Оружие даже в 20 килотонн опасно, как раз с таким эквивалентом Хиросиму и Нагасаки разнесли, – напомнил Леонков. – А теперь представьте, если они увеличат мощность до 200 килотонн».
Пока, по словам эксперта, ни одна из разведок не смогла узнать точную мощность новых северокорейских боеголовок. Но если такое оружие будет применено, ущерб окажется огромным и неприемлемым даже для Соединенных Штатов.
Напомним, 4 июня северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что власти КНДР приняли решение больше не уведомлять Международную морскую организацию (ИМО) о проводимых испытаниях нового оружия. Это стало ответом Пхеньяна на осуждающую резолюцию ИМО по поводу пусков ракет.
Как заявил комментатор ЦТАК Ким Мен Чхоль, Международная морская организация оказалась полностью подконтрольна Вашингтону и в ответ на предварительное уведомление о запуске спутника КНДР приняла антисеверокорейскую резолюцию. Поэтому впредь ИМО придется самостоятельно узнавать о времени запуска северокорейских спутников и месте падения ступеней ракеты-носителя, а также нести полную ответственность за все последствия, подчеркнул Ким Мен Чхоль.