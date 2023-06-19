Бут – символ несгибаемости людей, которые верят в свою Родину, несмотря на то что Родина вытирает о них ноги — Пригожин

Пригожин считает, что ситуацию с Бутом можно сравнить с историей социолога Максима Шугалея, который сидел в ливийской тюрьме, пока за него не вступилась ЧВК «Вагнер». Основатель «оркестра» уверен, что Бут является достойной заменой «ничтожным лидерам», поскольку обладает всеми качествами, которые необходимы российскому народу.