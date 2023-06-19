Бут – символ несгибаемости людей, которые верят в свою Родину, несмотря на то что Родина вытирает о них ноги — Пригожин

Представитель ЛДПР Виктор Бут является человеком трудной судьбы, обладающим большой эрудицией и умом. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Редакция издания «Соловей. Инфо» обратилась к Пригожину с просьбой охарактеризовать Бута. Последний ранее поблагодарил основателя ЧВК «Вагнер» за возможность встретиться с россиянами из разных регионов.
Пригожин назвал Бута надеждой России и символом несгибаемости. По словам основателя «оркестра», предприниматель продолжал верить в Россию, даже когда власти «вытерли о него ноги». Комментарий Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram.
«Бут, наверное, это символ предыдущих двух десятков лет, символ несгибаемости людей, которые верят в свою Родину, несмотря на то что Родина вытирает о них ноги», — добавил он.
Пригожин считает, что ситуацию с Бутом можно сравнить с историей социолога Максима Шугалея, который сидел в ливийской тюрьме, пока за него не вступилась ЧВК «Вагнер». Основатель «оркестра» уверен, что Бут является достойной заменой «ничтожным лидерам», поскольку обладает всеми качествами, которые необходимы российскому народу.