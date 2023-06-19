Украина попросила Евросоюз увеличить поставки электроэнергии в страну вдвое

Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой об увеличении поставок электроэнергии в страну. Киев рассчитывает, что страны организации нарастят объем соответствующей помощи до двух тысяч МВт.
О запросе Украины напомнила министр энергетики Швеции Эбба Буш на заседании Совета ЕС. Она также уточнила, что ранее организация уже увеличивала поставки, чтобы поддержать электросеть страны после разрушения Каховской ГЭС.
«Я хочу вернуться к украинскому запросу. Украина запросила нас о поставках двух тысяч МВт в энергосистему Украины. Сейчас они получают порядка одной тысячи МВт, это половина», — заявила Буш.
Кроме прочего, министр напомнила о важности реформы энергорынка для ЕС. Ее одобрение позволит продолжать поставки электричества на Украину, добавила она.