Мощный пожар начался в крупнейшем парке развлечений Германии

Крупнейший парк развлечений и отдыха «Европа-парк» загорелся на юго-западе Германии. Информацию об этом сообщила полиция федеральной земли Баден-Вюртемберг.
По данным правоохранителей, пожар начался приблизительно в 16:40 по местному времени. На место происшествия прибыли спасатели. Предварительно установлено, что никто из персонала и посетителей парка не пострадал, проводится эвакуация.
«В настоящее время с огнем борется большой контингент пожарных, он находится под контролем», — говорится в сообщении.
Очевидцы также опубликовали кадры с места пожара в социальных сетях. На них виден огромный столб черного дыма. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.