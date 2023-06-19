Соединенные Штаты получили от президента РФ Владимира Путина «две пощечины», а предсказание российского лидера о мировом порядке начало сбываться, сказано в статье китайского издания Sohu.
По словам экспертов, западные страны хотели изолировать Владимира Путина при помощи ордера на арест главы государства, который выдал Международный уголовный суд. Однако в Белый дом поступили сразу две плохие новости: сначала российского лидера позвали в ЮАР на саммит БРИКС, а потом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего коллегу в Анкару, на что Путин ответил согласием, пишет «ПолитРоссия».
«Две эти новости равносильны публичной пощечине всей дипломатической стратегии Соединенных Штатов по сдерживанию России», — сказано в материале.
Все эти факты подтверждают слова президента РФ о падении влияния США и стран коллективного Запада. Владимир Путин в одном из своих пророческих заявлений сказал, что украинский конфликт перепишет глобальный порядок. Так и получается, что процесс формирования многополярного мирового порядка уже запустился.
Ранее Владимир Путин заявил, что у России нет практически никаких контактов с Соединенными Штатами.