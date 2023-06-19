Sohu: США получили сразу две плохие новости после пророческой речи Путина

По словам экспертов, западные страны хотели изолировать Владимира Путина при помощи ордера на арест главы государства, который выдал Международный уголовный суд. Однако в Белый дом поступили сразу две плохие новости: сначала российского лидера позвали в ЮАР на саммит БРИКС, а потом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего коллегу в Анкару, на что Путин ответил согласием, пишет «ПолитРоссия».