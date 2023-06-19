Пленный боец ВСУ заявил о дефиците кадровых военных среди полевых командиров украинской армии

Вооруженные силы Украины испытывают нехватку кадровых военных среди командования войсками. Таким мнением в беседе с журналистами поделился солдат ВСУ, недавно попавший в плен.
«Не знаю, как высшее руководство, чем руководствуется, но наши крайне некомпетентны, очень мало (кадровых — Прим. ред.) военных», — подчеркнул он.
Украинский военнослужащий добавил, что те командиры, которые находятся на Запорожском направлении, не стараются повысить мотивацию у своих бойцов. Кроме того, отметил он, они также не заботятся о подразделениях и не выполняют то, о чем говорят и обещают.