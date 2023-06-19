Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук на ПМЭФ высказался об уходе зарубежных брендов

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. Он рассказал об уходе зарубежных брендов с российского рынка.
Столярчук отметил, что ПМЭФ в 2023 году показал, что страна справилась со всеми трудностями, в том числе с санкциями и уходом западных брендов. Он поддержал слова президента России Владимира Путина, который напомнил, что зарубежным фирмам предлагали остаться.
«Я считаю, что уход западных брендов послужит толчком в развитии наших предприятий», — заявил Столярчук.
По словам главы Медиагруппы «Патриот», зарубежные компании не давали развиваться российскому бизнесу. Более того, они вкладывали деньги не в качество товара, а в рекламу. Теперь же рынок займут российские производители.