Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук на ПМЭФ высказался об уходе зарубежных брендов

Столярчук отметил, что ПМЭФ в 2023 году показал, что страна справилась со всеми трудностями, в том числе с санкциями и уходом западных брендов. Он поддержал слова президента России Владимира Путина, который напомнил, что зарубежным фирмам предлагали остаться.