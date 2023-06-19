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Китаец пытался вывезти под курткой из России 3,5 кг исчезающего трепанга

Происшествия
Китаец пытался вывезти под курткой из России 3,5 кг исчезающего трепанга

Таможенники в Приморском крае задержали контрабандиста, который пытался вывезти в Китай партию редкого сушеного трепанга, сообщает Telegram-канал Shot.

Гражданина КНР остановили в пункте пропуска «Полтавка». Мужчина привлек внимание сотрудников надзорного ведомства во время диалога.

Таможенники решили осмотреть жителя Поднебесной и нашли у него пакеты с морскими деликатесами. Контрабандист пытался вывезти их под курткой, примотав к поясу.

Мужчина объяснил, что трепанги ему подарил друг.

Отметим, что дальневосточный трепанг ограничен к вывозу, потому что находится на грани исчезновения.

#трепанг #таможня #контрабанда