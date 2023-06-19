Глава МИД Венгрии заявил об очередной попытке Германии ввести санкции против Росатома

Члены Евросоюза (ЕС) не прекращают попыток ввести санкции против российской ядерной энергетики. Так, в понедельник Германия вновь выступила с инициативой наложить ограничения на сотрудничество с Росатомом, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, ставший участником совещания министров энергетики стран ЕС.
Глава венгерского МИД отметил, что Берлин считает свое предложение помощью Киеву. Как он отметил, Будапешт тоже с уважением относится к украинским интересам, но, по мнению Сийярто, при принятии решений содружеством потребности государств — членов ЕС должны иметь гораздо больший вес, чем выгоды стран, не входящих в блок.
При этом министр подчеркнул, что как раз в интересах стран ЕС использование ядерной энергетики и продолжение сотрудничества в этом направлении с российскими партнерами. В Европе не может быть энергетической безопасности без атомной энергии, констатировал Сийярто.