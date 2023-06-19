С Новым Годом!

Глава МИД Венгрии заявил об очередной попытке Германии ввести санкции против Росатома

Экономика
Глава МИД Венгрии заявил об очередной попытке Германии ввести санкции против Росатома

Члены Евросоюза (ЕС) не прекращают попыток ввести санкции против российской ядерной энергетики. Так, в понедельник Германия вновь выступила с инициативой наложить ограничения на сотрудничество с Росатомом, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, ставший участником совещания министров энергетики стран ЕС.

Глава венгерского МИД отметил, что Берлин считает свое предложение помощью Киеву. Как он отметил, Будапешт тоже с уважением относится к украинским интересам, но, по мнению Сийярто, при принятии решений содружеством потребности государств — членов ЕС должны иметь гораздо больший вес, чем выгоды стран, не входящих в блок.

При этом министр подчеркнул, что как раз в интересах стран ЕС использование ядерной энергетики и продолжение сотрудничества в этом направлении с российскими партнерами. В Европе не может быть энергетической безопасности без атомной энергии, констатировал Сийярто.

#петер сийярто #атомная энергетика #венгрия #санкции