Адвокат Мамаева рассказал, будет ли Россия выдавать Нидерландам осужденного Промеса

Адвокат Игорь Бушманов, представлявший в суде интересы Павла Мамаева, посоветовал Квинси Промесу подать заявление на получение российского гражданства, чтобы избежать экстрадиции в Нидерланды. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Матч ТВ».