Адвокат Мамаева рассказал, будет ли Россия выдавать Нидерландам осужденного Промеса

Адвокат экс-полузащитника ЦСКА и сборной России Павла Мамаева поделился мнением о том, будет ли отбывать тюремный срок в Нидерландах форвард «Спартака» Квинси Промес.
Адвокат Игорь Бушманов, представлявший в суде интересы Павла Мамаева, посоветовал Квинси Промесу подать заявление на получение российского гражданства, чтобы избежать экстрадиции в Нидерланды. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Матч ТВ».
«Гражданин нашей страны "не может быть выслан за пределы РФ или выдан другому государству". Таким образом, в случае получения Промесом гражданства РФ, на последнего будут распространены все вышеуказанные гарантии» — подчеркнул Бушманов.
Сегодня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения за избиение двоюродного брата. Инцидент с участием футболиста произошел летом 2020 года.