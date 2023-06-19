Reuters: глава МИД Бельгии Лабиб может уйти в отставку из-за вице-мэра Казани Лодвиговой

Речь идет о «Брюссельском городском саммите», на которое получили приглашение казанская чиновница и тегеранский градоначальник Алиреза Закани. Это привело к увольнению секретаря по внешним связям и торговле столичного региона Паскаля Смета, передает «ПолитРоссия». Лабиб в свою очередь одобрила запросы Лодвиговой и Закани на получение виз и теперь может пойти по стопам коллеги.