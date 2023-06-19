«Это ребячество». Лиз Трасс не оценила разлетевшуюся среди британцев шутку про нее

Уточним, что в октябре 2022 года британские букмекеры начали делать ставки, насколько быстро Трасс уйдет со своего поста. Было предложено выбрать срок в 35 дней – время, за которое обычно портится салат латук. Спустя шесть дней после начала «гонки» политик заявила, что уходит в отставку. После этого в интернете распространилась подпись «салат пережил Трасс».