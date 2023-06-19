«Это ребячество». Лиз Трасс не оценила разлетевшуюся среди британцев шутку про нее

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей не понравилось сс шуточное сравнение с салатом латук, которое уже давно «гуляет в народе». Об этом сообщили журналисты американского издания Politico.
Уточним, что в октябре 2022 года британские букмекеры начали делать ставки, насколько быстро Трасс уйдет со своего поста. Было предложено выбрать срок в 35 дней – время, за которое обычно портится салат латук. Спустя шесть дней после начала «гонки» политик заявила, что уходит в отставку. После этого в интернете распространилась подпись «салат пережил Трасс».
«Я не думаю, что это было особенно смешно. Я думаю, что это ребячество», – прокомментировала экс-премьер.
Журналисты отметили, что после ухода в отставку Трасс в основном занималась международными отношениями. Так, она стала первым бывшим премьер-министром Великобритании, посетившим Тайвань, где призвала западные страны к «более активным действиям» по борьбе с Пекином.
Трасс также обратила внимание, что британские СМИ нередко представляют политиков «как каких-то актеров».
«Я действительно думаю, что иногда к политике относятся как к отрасли индустрии развлечений. Кто выше, кто ниже, кто что о ком говорит, — уточнила она. — Думаю, что уровень понимания экономических идей в средствах массовой информации и способность объяснять их действительно очень низки».
Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон принял закон, который позволят сохранить санкции против России. По его словам, ограничения против Москвы будут действовать, пока не будет выплачена компенсация Украине.