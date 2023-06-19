Депутаты Верховной рады рассмотрят проект о признании Белоруссии «страной-агрессором»

Верховная рада зарегистрировала проект постановления о признании Белоруссии «страной-агрессором», сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.
В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что этот шаг необходим Киеву для привлечения официального Минска к «ответственности» и к предстоящим репарациям для Украины.
«Зарегистрировал с коллегами из Рады проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором», — говорится в сообщении политика.
Верховная рада ранее приняла закон, в котором Россия признается «страной-террористом».