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Депутаты Верховной рады рассмотрят проект о признании Белоруссии «страной-агрессором»

Политика
Депутаты Верховной рады рассмотрят проект о признании Белоруссии «страной-агрессором»

Верховная рада зарегистрировала проект постановления о признании Белоруссии «страной-агрессором», сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что этот шаг необходим Киеву для привлечения официального Минска к «ответственности» и к предстоящим репарациям для Украины.

«Зарегистрировал с коллегами из Рады проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором», — говорится в сообщении политика.

Верховная рада ранее приняла закон, в котором Россия признается «страной-террористом».

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