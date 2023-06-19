Польский генерал Скшипчак объяснил плохой подготовкой неудачи ВСУ в ходе контрнаступления

По его словам, ВСУ должны были использовать для разминирования специальные таранные танки, однако отсутствие преимущества в воздухе не позволило им этого сделать. Без прикрытия с воздуха украинские солдаты становятся легкой мишенью для ВС РФ, добавил Скшипчак.