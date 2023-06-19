Польский генерал Скшипчак объяснил плохой подготовкой неудачи ВСУ в ходе контрнаступления

Неудачи украинских военных в ходе обещанного контрнаступления наглядно демонстрируют плохой уровень подготовки ВСУ. Об этом заявил бывший генерал ВС Польши Вальдемар Скшипчак, передает Wirtualna Polska.
«То, как украинцы пытаются преодолевать минные поля, показывает, что для выполнения этой задачи экипажи были подготовлены плохо», — констатировал Скшипчак.
По его словам, ВСУ должны были использовать для разминирования специальные таранные танки, однако отсутствие преимущества в воздухе не позволило им этого сделать. Без прикрытия с воздуха украинские солдаты становятся легкой мишенью для ВС РФ, добавил Скшипчак.