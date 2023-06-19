Reuters: Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров по вступлению в ЕС

Киев уже выполнил два из семи условий для начала формальных переговоров по присоединению Украины к Евросоюзу, сказано в отчете ЕС по заявке страны на членство.
По словам источников издания Reuters, подобные шаги со стороны Украины можно назвать «прогрессом».
Немецкий канцлер Олаф Шольц до этого уже высказывался по вопросу присоединения Киева к ЕС. По его словам, страна сможет стать членом объединения только после завершения украинского конфликта.
Авторы The Washington Post ранее сообщили, что вступление Украины в ЕС зависит от борьбы Киева с коррупцией.