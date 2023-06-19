Фетисов назвал беспределом предложение МОК о выступлениях в нейтральном статусе

Двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова возмутила новость о том, что россиян могут допустить к ОИ-2024 в статусе беженцев без флага и гимна.
Вячеслав Фетисов считает, что предложение МОК и других организаций, предлагающих российским спортсменам выступать на турнирах под нейтральным флагом, вносит раскол в общество. Соответствующее мнение депутат Госдумы озвучил в интервью РИА Новости.
«Беспредел в отношении российских спортсменов создан для раскола общества. Необходимо принимать такие решения, которые не позволят это сделать. Спортсменам нужно все взвесить, обсудить и обозначить свою позицию», — отметил Фетисов.
Ранее стало известно, что МОК может допустить россиян к участию в следующей Олимпиаде в статусе беженцев. Летние Игры 2024 года пройдут в Париже. Окончательное решение до допуску к участию в них россиян и белорусов будет принято МОК позже.