Bloomberg сообщил о росте переработки нефти в России к середине июня

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в начале июня 2023 года нарастили производство до наибольших со второй половины апреля отметок, пишет Bloomberg.
Как отметило агентство, уровень поставок сырой нефти на предприятия и морского экспорта топлива являются основными факторами, по которым можно отслеживать снижение Россией нефтедобычи.
На неделе до 14 июня относительно результатов предыдущих семи дней переработка на российских НПЗ повысилась примерно на 26,4 тыс. тонн и достигла 748,8 тыс. тонн в сутки.
Восстановление производства на НПЗ может быть связано с сезонным фактором, сообщили эксперты Kpler. По их словам, к объемам, которые фиксировались до начала плановых ремонтных работ, заводы в России возвратятся в начале следующего месяца.