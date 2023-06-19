Вооруженные силы Украины продолжают проводить масштабное контрнаступление на позиции ВС РФ в зоне СВО. Читатели французской газеты Le Figaro заметили в заявлениях руководителей киевского режима признаки, которые могут говорить о провале проводимой операции.
«Киево-натовцы получают по зубам — это ясно даже нашим русофобам. Пусть готовят платочки для плача, эти господа "борцы с Россией по воскресеньям, в свободное от работы время», — написал пользователь под ником Project Veritas.
Другие комментаторы отметили, что украинская армия не смогла напасать на ВС РФ внезапно, поэтому несет серьезные потери. Читатели также подчеркнули, что мотивация у русских бойцов добиться поставленных задач на данный момент сильнее, чем была в прошлом году.