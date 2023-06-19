«Получают по зубам»: читатели Le Figaro заявили о провале наступления ВСУ из-за активной пропаганды Киева

Другие комментаторы отметили, что украинская армия не смогла напасать на ВС РФ внезапно, поэтому несет серьезные потери. Читатели также подчеркнули, что мотивация у русских бойцов добиться поставленных задач на данный момент сильнее, чем была в прошлом году.