Сосновский: Запад намеренно уводит в сторону следствие по диверсии на «Северных потоках»

По его словам, даже исходя из технической стороны вопроса, очевидно, что было бы невозможно обеспечить проведение на глубине 80-90 метров минно-взрывных работ в течение примерно пяти часов без специально подготовленных лучших боевых пловцов и без высокотехнологичного оборудования и снаряжения. А на небольшой прогулочной яхте «Андомеда», как уже известно, ничего этого не было.