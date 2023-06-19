Сосновский: Запад намеренно уводит в сторону следствие по диверсии на «Северных потоках»

«Доказательства» украинского следа в организации диверсии на российских газопроводах в Балтийском море, которые Запад продолжает сливать в информационное пространство, не выдерживают никакой критики. Единственное, на что указывают эти вбросы, это то, что есть страны, которые всеми силами отвести подозрение от себя.
Об этом в эфире радио Sputnik заявил член-корреспондент РАЕН, главный редактор интернет-журнала World Economy, политолог Александр Сосновский, комментируя очередную волну сообщений в зарубежных СМИ об «украинском следе» в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток».
Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», проложенных из РФ в Германию по дну Балтийского моря, произошел в сентябре 2022 года. С тех пор в иностранной прессе эта тема периодически поднимается в основном для того, чтобы возложить ответственность за организацию на киевский режим и проукраинских диверсантов.
Так на днях немецкое издание Spiegel рассказало, ссылаясь на якобы полученные в ходе расследования сведения, о том, что для осуществления теракта была забронирована яхта «Андромеда», и что связанные с этим судном метаданные ведут не куда-нибудь, а на Украину.
При этом в США сообщили, что Пентагон якобы был в курсе планов Киева и даже пытался отговорить украинские власти от намерений разрушить российские газопроводы.
«То, что там подсунуто, не выдерживает абсолютно никакой критики, это чистая попытка увести в сторону. Так поступают те страны, которые могли стоять за этим терактом, они выбрасывают различные якобы доказательства, которые должны увести следствие. А сами доказательства не стоят и выеденного яйца», – заявил Александр Сосновский, комментируя эти публикации.
По его словам, даже исходя из технической стороны вопроса, очевидно, что было бы невозможно обеспечить проведение на глубине 80-90 метров минно-взрывных работ в течение примерно пяти часов без специально подготовленных лучших боевых пловцов и без высокотехнологичного оборудования и снаряжения. А на небольшой прогулочной яхте «Андомеда», как уже известно, ничего этого не было.