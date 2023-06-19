Халатность коммунальщиков при уборке тополиного пуха в Петербурге привела к пожарам

Так, на Среднем проспекте Васильевского острова очевидцы увидели дым, в районе троллейбусного парка. Автоинспекторам пришлось перекрыть поблизости дорогу на несколько часов. Выяснилось, что воспламенился тополиный пух. Существовала угроза, что пламя перекинется на транспорт, могли пострадать и люди.