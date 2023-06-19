Халатность коммунальщиков при уборке тополиного пуха в Петербурге привела к пожарам

Жители Петербурга возмущены халатным отношением коммунальных служб. Горожане пожаловались, что в городе происходят пожары из-за неубранного оперативно тополиного пуха, сообщило издание iReactor.
Так, на Среднем проспекте Васильевского острова очевидцы увидели дым, в районе троллейбусного парка. Автоинспекторам пришлось перекрыть поблизости дорогу на несколько часов. Выяснилось, что воспламенился тополиный пух. Существовала угроза, что пламя перекинется на транспорт, могли пострадать и люди.
Пользовательница соцсети стала свидетельницей опасной детской забавы. По словам жительницы Васильевского острова, на ее глазах школьники развлекались поджогами тополиного пуха. Прохожие сделали детям замечания, но сказанное «прошло мимо ушей».
Петербуржцы подчеркнули, что в Северной столице необходимо усилить контроль за коммунальными службами. Однако Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым пускают ситуацию на самотек, констатировали граждане.