В западных СМИ много негатива: политолог Кынев рассказал о попытках Франции скрыть улучшение ситуации с безопасностью в Мали

Он напомнил о провале французской операции «Бархан», сотрудники которой не смогли справиться с поставленными задачами, а также были уличены в связях с боевиками, которых в некоторых случаях даже обучали и снабжали вооружением. В настоящее время, когда в Мали установился мир после выхода парижского контингента, флаг России «даже вывешен над рынком» столицы, отметил Александр Кынев.