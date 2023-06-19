В западных СМИ много негатива: политолог Кынев рассказал о попытках Франции скрыть улучшение ситуации с безопасностью в Мали

Решение президента Мали Ассими Гоита укрепить партнерские отношения с Россией положительно повлияли на стабилизацию обстановки в стране, чего долгие годы не мог добиться французский контингент. Об этом у себя в Telegram-канале заявил кандидат политических наук и публицист Александр Кынев.
Так он отреагировал на восстановление мира на территории африканской республики, которая много лет находилась в состоянии хаоса. Сейчас же, по его словам, ситуация значительно отличается. Смена руководства благоприятно повлияла на обстановку в государстве.
Эксперт рассказал, что был в Мали в прошлом году. После военных переворотов, которые происходили в 2020 и 2021 годах, ситуация с безопасностью значительно улучшилась.
«Правительство контролирует почти всю территорию, но есть партизанская активность на севере и в регионе Страна Догонов (Бандиагара), по этой причине туда по земле туристов не пускают, чтобы избежать похищений. В отличие от прошлых лет нет проблемы доехать по земле до Дженне и Мопти. Можно доехать даже до Тимбукту», — рассказал он.
По словам эксперта, Франция в рамках своей неоколониальной политики через СМИ пытается создать образ Мали как государства, на территории которого отсутствует какая-либо безопасность. Кынев подчеркнул, что картина в изданиях Пятой республики значительно отличается от реального положения дел в Мали.
«Во французских СМИ много негатива про ситуацию в Мали и излишне жесткие меры новых властей, но объективно сейчас безопаснее, чем было до 2020», — добавил Кынев.
Он напомнил о провале французской операции «Бархан», сотрудники которой не смогли справиться с поставленными задачами, а также были уличены в связях с боевиками, которых в некоторых случаях даже обучали и снабжали вооружением. В настоящее время, когда в Мали установился мир после выхода парижского контингента, флаг России «даже вывешен над рынком» столицы, отметил Александр Кынев.
Напомним, что в январе прошлого года в Мали прибыли российские инструкторы, которых пригласили в страну местные власти. Специалисты из РФ обучают бойцов вооруженных сил (FAMa). В результате правительственным войскам удается проводить успешные мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористические операции.
Мали является одной из стран, в которой также действует миссия ООН. Целью МИНУСМА заявлено обеспечение безопасности в государстве, однако каких-либо успехов сотрудникам международной организации более чем за десять лет добиться не удалось.