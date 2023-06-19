Некоторые украинские чиновники и дипломаты больше не хотят поддерживать политику киевского режима, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По словам начальника ведомства, множество украинских дипломатов начали отказываться от возвращения на родину после командировок. Эти люди больше не хотят иметь ничего общего с киевскими властями. Однако при нынешнем националистическом руководстве инакомыслящие не желают открыто выражать свои опасения, боясь навлечь репрессии на себя и близких.
«Верно и то, что далеко не все представители украинского истеблишмента и госаппарата готовы, как говорится, "восславлять царствие Чумы" и участвовать в уничтожении собственного государства», — подчеркнул Нарышкин в беседе с «Российской газетой».
Глава СВР ранее рассказал о стратегических замыслах США и Британии. По его словам, Лондон и Вашингтон рассчитывают, что после того, как украинцы «закончатся», на их место придут поляки и немцы, передает телеканал «360».