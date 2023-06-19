Нарышкин заявил о нежелании некоторых украинских чиновников «восславлять царствие Чумы»

По словам начальника ведомства, множество украинских дипломатов начали отказываться от возвращения на родину после командировок. Эти люди больше не хотят иметь ничего общего с киевскими властями. Однако при нынешнем националистическом руководстве инакомыслящие не желают открыто выражать свои опасения, боясь навлечь репрессии на себя и близких.