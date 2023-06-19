Сотни сотрудников немецкой газеты Bild лишатся работы из-за искусственного интеллекта

«Курс жесткой экономии» проводит издательский дом Axel Springer. Стратегию начнут реализовывать с 2024 года. Главный редактор газеты Марион Хорн обратилась к коллегам в электронном письме и выразила сожаление по поводу расставания с сотрудниками, задачи которых будет выполнять ИИ, пишет Der Spiegel.