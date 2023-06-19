Откровенное заявление президента России Владимира Путина об Украине продемонстрировало, что коллективный Запад рискнул потревожить «спящего гиганта». На это обратил внимание политолог из Сербии Драго Боснич.
Эксперт напомнил о российско-украинских переговорах, которые произошли в прошлом году на турецкой территории. Тогда Москва и Киев создали условия для договора, которое могло прекратить боевые действия. Однако Украина пошла по «пути крови», передает «ПолитРоссия».
Путин на встрече с лидерами стран Африки в Санкт-Петербурге раскрыл подробности данного соглашения. В «Договоре о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности для Украины» была подпись киевского руководства. В нем говорилось об украинском нейтралитете, ограничении ВС страны и гарантиях безопасности.
«В любом случае, политический Запад разбудил спящего гиганта, который крайне маловероятно снова впадет в спячку теперь, когда его оппоненты показали свое истинное лицо», — резюмировал Боснич в материале для InfoBrics, предупредив Запад о неприятных последствиях.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что РФ готова сесть за стол переговоров с Украиной. Однако фундамента для этого пока нет, сообщили на телеканале «360».