InfoBrics: заявление Путина об Украине показало, что Запад побеспокоил «спящего гиганта»

Путин на встрече с лидерами стран Африки в Санкт-Петербурге раскрыл подробности данного соглашения. В «Договоре о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности для Украины» была подпись киевского руководства. В нем говорилось об украинском нейтралитете, ограничении ВС страны и гарантиях безопасности.