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InfoBrics: заявление Путина об Украине показало, что Запад побеспокоил «спящего гиганта»

Политика
InfoBrics: заявление Путина об Украине показало, что Запад побеспокоил «спящего гиганта»

Откровенное заявление президента России Владимира Путина об Украине продемонстрировало, что коллективный Запад рискнул потревожить «спящего гиганта». На это обратил внимание политолог из Сербии Драго Боснич.

Эксперт напомнил о российско-украинских переговорах, которые произошли в прошлом году на турецкой территории. Тогда Москва и Киев создали условия для договора, которое могло прекратить боевые действия. Однако Украина пошла по «пути крови», передает «ПолитРоссия».

Путин на встрече с лидерами стран Африки в Санкт-Петербурге раскрыл подробности данного соглашения. В «Договоре о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности для Украины» была подпись киевского руководства. В нем говорилось об украинском нейтралитете, ограничении ВС страны и гарантиях безопасности.

«В любом случае, политический Запад разбудил спящего гиганта, который крайне маловероятно снова впадет в спячку теперь, когда его оппоненты показали свое истинное лицо», — резюмировал Боснич в материале для InfoBrics, предупредив Запад о неприятных последствиях.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что РФ готова сесть за стол переговоров с Украиной. Однако фундамента для этого пока нет, сообщили на телеканале «360».

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