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Поэтесса Вера Полозкова поглумилась над выжившим в теракте писателем Захаром Прилепиным

Общество
Поэтесса Вера Полозкова поглумилась над выжившим в теракте писателем Захаром Прилепиным

Поэтесса Вера Полозкова высмеяла покушение на писателя Захара Прилепина в Нижегородской области.

Вера Полозкова недавно дала интервью Михаилу Козыреву на телеканале «Дождь»✱ (признан иноагентом в России). Известная своей русофобской позицией поэтесса высказалась о покушении на Захара Прилепина. В 2016 году она цинично обещала выпить шампанского в случае гибели писателя.

После покушения на публициста Полозков заявила, что готова выпить «максимум — пивко», так как планировавшие убийство Прилепина «недотянули» до шампанского.

«Максимум – пивко», – заявила с улыбкой на лице Полозкова.

В результате покушения на Захара Прилепина, которое произошло 6 мая, писатель получил целый ряд серьезных травм. Медики диагностировали у него переломы позвоночника и грудной кости, ранения ног и другие повреждения. Водитель Прилепина Александр Шубин скончался на месте. Писатель сейчас по-прежнему находится в больнице.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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