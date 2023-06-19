Поэтесса Вера Полозкова поглумилась над выжившим в теракте писателем Захаром Прилепиным

Вера Полозкова недавно дала интервью Михаилу Козыреву на телеканале «Дождь»✱ (признан иноагентом в России). Известная своей русофобской позицией поэтесса высказалась о покушении на Захара Прилепина. В 2016 году она цинично обещала выпить шампанского в случае гибели писателя.