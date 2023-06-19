Поэтесса Вера Полозкова поглумилась над выжившим в теракте писателем Захаром Прилепиным

Поэтесса Вера Полозкова высмеяла покушение на писателя Захара Прилепина в Нижегородской области.
Вера Полозкова недавно дала интервью Михаилу Козыреву на телеканале «Дождь»✱ (признан иноагентом в России). Известная своей русофобской позицией поэтесса высказалась о покушении на Захара Прилепина. В 2016 году она цинично обещала выпить шампанского в случае гибели писателя.
После покушения на публициста Полозков заявила, что готова выпить «максимум — пивко», так как планировавшие убийство Прилепина «недотянули» до шампанского.
«Максимум – пивко», – заявила с улыбкой на лице Полозкова.
В результате покушения на Захара Прилепина, которое произошло 6 мая, писатель получил целый ряд серьезных травм. Медики диагностировали у него переломы позвоночника и грудной кости, ранения ног и другие повреждения. Водитель Прилепина Александр Шубин скончался на месте. Писатель сейчас по-прежнему находится в больнице.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами