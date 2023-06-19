Столтенберг заявил о практически полном истощении арсеналов НАТО

Склады с боеприпасами и оружием НАТО практически полностью опустошены. Их необходимо восстановить в кратчайшие сроки, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе своего выступления на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине.
По словам Столтенберга, на сегодняшний день НАТО нуждается в более мощной военной промышленности, поскольку оружейные запасы Альянса практически полностью истощены.
Он также указал на необходимость восполнить нехватку боеприпасов и оружия не только в Германии, но и в других странах Североатлантического альянса.