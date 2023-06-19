Шольц хотел «послать сигнал» России, но лишь вызвал шквал насмешек простых немцев

Сюжет о том, как Шольц неуклюже лезет в кабину военного самолета Eurofighter, а затем позирует оттуда фотографам, обнародовал немецкий телеканал WDR. При этом приглашенный в студию телеканала эксперт заявил, что глава правительства своими действиями посылает сигнал Москве и союзникам по военному блоку НАТО.