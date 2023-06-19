Шольц хотел «послать сигнал» России, но лишь вызвал шквал насмешек простых немцев

Немецкие телезрители не прониклись пафосом федерального канцлера Германии Олафа Шольца, «пославшего сигнал» России из кабины истребителя, куда он забрался в рамках учений Air Defender. Напротив, поведение главы правительства вызвало у немцев раздражение и насмешки.
Сюжет о том, как Шольц неуклюже лезет в кабину военного самолета Eurofighter, а затем позирует оттуда фотографам, обнародовал немецкий телеканал WDR. При этом приглашенный в студию телеканала эксперт заявил, что глава правительства своими действиями посылает сигнал Москве и союзникам по военному блоку НАТО.
Но зрители телеканала, как отмечает РИА Новости, отнеслись к поведению канцлера иронично.
«Так он может сразу же отправляться на Восточный фронт», – написал в комментариях к видеосюжету пользователь Niklas.
Некто Peter Minor лаконично назвал происходящее в сюжете «цирком», а Alois Dexheimer отозвался еще категоричнее и написал: «Позор!»
«Отказник от военной службы по соображениям совести в истребителе! Высший класс», – добавил Delta.
При этом Hermann P. саркастично предложил разрешить Олафу Шольцу совершить один вылет на этом истребителе, так как велика вероятность того, что канцлер из этого полета не вернется.
«Олаф думает, что это заводная игрушка, как в торговом центре. Все, что ему нужно сделать, это вставить монету в прорезь, и оно начнет двигаться. – предположил Slemar. А Peter Tecklouth добавил. – Будем надеяться, что канцлер находится в климатически нейтральном истребителе с охлаждением, иначе ему по-прежнему грозит смертельная опасность».
Напомним: ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что европейских лидеров, желающих поговорить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, с ним «не соединяют».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон пожаловались, что Кремль не дает им провести телефонную беседу с Владимиром Путиным. Однако, по словам Дмитрия Пескова, Москва не получала запросов на переговоры от глав европейских государств.