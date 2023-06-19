Читатели Daily Mail посоветовали ВСУ бежать со своих позиций после ролика с российским танком-камикадзе Т-54

Бойцам ВСУ необходимо оставлять свои позиции и сбегать с поля боя при появлении российской бронетехники. Об этом сообщили читатели британского издания Daily Mail после опубликованной видеозаписи с танком-камикадзе Т-54 ВС РФ.
Некоторые пользователи отметили, что мощный взрыв боевой машины мог унести жизни десятков украинских военнослужащих. Пересказ статьи предоставила «ПолитРоссия».
«Ребята, Россия побеждает весь Запад. И победит. Скорее рано, чем поздно западным СМИ придется рассказать правду, или, по крайней мере, больше правды, чем сейчас», — написал один из комментаторов.
Другой читатель подчеркнул, что у России в запасе есть много танков Т-54 и Т-55, которые могут стать настоящей проблемой для ВСУ. Большинство пользователей соцсетей убеждены, что контрнаступление Украины провалится.