Эрданомика. Лира теряет в цене после переизбрания «вечного султана»

Турецкая лира, потерявшая около 77% своей стоимости за последние пять лет, может снова обесцениться после переизбрания Реджепа Эрдогана на пост президента Турции. Об этом сообщили журналисты РБК.
Обозреватели уточнили, что мировые рынки ожидали, что в ходе президентских выборов в Турции одержит победу Кемаль Кылычдароглу, который откажется от «неортодоксальной» экономической политики своего предшественника. Однако этого не случилось, и банковская холдинговая компания Wells Fargo выпустила пессимистичный прогноз по турецкой валюте, сообщив о падении курса до 23 лир за доллар уже к концу второго квартала.
Чтобы сохранить курс турецкой валюты, государственные кредиторы пошли на приостановку продажи долларов. По мнению экспертов, это может быть признаком того, что новое руководство Минфина и ЦБ Турции в долгосрочной перспективе откажется от валютных интервенций для поддержания курсы лиры.
Стоит отметить, что политика ЦБ Турции идет полностью вразрез с методами большинства финансовых регуляторов других государств. Денежно-кредитная политика Анкары последние годы была направлена на стимулирование роста экономики и экспортной конкуренции, а не сдерживание инфляции.
«У Турции не осталось другого выбора, кроме как вернуться к рациональной политике. <…> Прозрачность, предсказуемость, последовательность и совместимость с международными нормами будут основными принципами», — заявил министр финансов Мехмет Шимшек.
Эксперты отмечают, что ситуация с девальвацией турецкой валюты стремительно ухудшается из-за ряда факторов. Большой дефицит бюджета вместе с значительным внешним долгом уже привел Анкару к ситуации, когда обслуживание самого долга постоянно дорожает.
«Курс лиры падает по отношению к доллару и евро, в которых номинированы обязательства страны и бизнеса. Это увеличивает дефицит платежного баланса, который, в свою очередь, топит лиру. В общем, эрданомика теперь больше напоминает замкнутый проклятый круг, нежели чем реальное решение», — уточнили авторы Telegram-канала «Черный Лебедь».
Проректор по науке национального института финансовых рынков и управления (НИФРУ), экономист Михаил Беляев заявил, что на сегодняшний момент турецкая экономика переживает не самые лучше времена, из-за чего курс лиры падает.
«Валюта отдельно от экономики никак не удерживается. Это не самостоятельная величина. Она зависит состояния экономики», — сказал он.
По его словам, решения нового руководства Минфина и ЦБ Турции направлены на стабилизацию курса национальной валюты с последующим ее укреплением. Беляев уверен, что в случае серьезного обесценивания лиры Анкара имеет все возможности для сокращения негативных последствий.
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