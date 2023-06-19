Эрданомика. Лира теряет в цене после переизбрания «вечного султана»

Обозреватели уточнили, что мировые рынки ожидали, что в ходе президентских выборов в Турции одержит победу Кемаль Кылычдароглу, который откажется от «неортодоксальной» экономической политики своего предшественника. Однако этого не случилось, и банковская холдинговая компания Wells Fargo выпустила пессимистичный прогноз по турецкой валюте, сообщив о падении курса до 23 лир за доллар уже к концу второго квартала.