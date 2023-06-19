19FortyFive: визит госсекретаря Блинкена в Китай — гигантская ошибка

Как сообщил американский портал 19FortyFive, госсекретарю Энтони Блинкену изначально не следовало ехать в Пекин с визитом. Появившись на китайской земле, он своими руками сделал китайский режим «только более высокомерным и опасным», уверено издание.
Как заявил на страницах издания американский обозреватель, писатель и юрист Гордон Чанг, «ознакомительная поездка Блинкена в Китай сделает Пекин еще более воинственным».
«В официальном коммюнике Госдепартамента об этом визите говорилось, что госсекретарь “обсудит важность поддержания открытых линий связи для управления отношениями между США и КНР”. Также в Госдепе сказали, что в Пекине будут обсуждаться "острые двусторонние вопросы, глобальные и региональные проблемы, плюс потенциальное сотрудничество по общим мировым вызовам". При этом администрация Байдена заранее пыталась снизить ожидания — там признавали, что Блинкен "будет в основном говорить о разговорах», — сообщил Чанг.
По мнению аналитика, визит состоялся в крайне неподходящее время для переговоров с Китаем.
«Во-первых, китайский режим не настроен вести конструктивные переговоры с США. Коммунистическая партия Китая всегда стремилась унизить Америку. И это унижение началось еще до официального объявления Госдепартаментом о визите Блинкена. Глава МИД КНР Цинь Ган в телефонном разговоре с госсекретарем дал первый залп — он потребовал, чтобы США “проявляли уважение” к интересам Китая», — напомнило издание.
По мнению авторов 19FortyFive, Китай, со своей стороны, явно не проявлял никакого уважения к Америке.
«Цинь Ган, хоть и носит титул министра иностранных дел, вовсе не является китайским коллегой Блинкена — он напрямую отчитывается перед Ван И, который как раз и занимает примерно тот же ранг, что и госсекретарь Америки. Таким образом, Китай оскорбил Блинкена еще до его прибытия в Пекин», — уверен Гордон Чанг.
Что более важно, Пекин «выставляет напоказ свое пренебрежение Америкой», пишут в статье. Наглые полеты большого разведывательного шара Китая над Аляской, Канадой и 48 штатами США в январе и феврале 2023 года — это грубое нарушение суверенитета, которое можно считать «признаком крайнего неуважения к Соединенным Штатам».
«Смелость китайцев начинается с самого верха. 22 марта, когда Си Цзиньпин прощался с российским президентом Владимиром Путиным в Москве в конце их 40-й личной встречи, китайский лидер сказал следующее: “В мире грядут перемены, которых не было 100 лет. И мы вместе продвигаем эти изменения”. Тем самым Си Цзиньпин показал всему миру — он уже у власти, и Соединенные Штаты больше не являются ключевым фактором в мировых делах», — пишет Гордон Чанг.
К сожалению, невозможно вести содержательные беседы с теми, кто считает себя «ответственными за планету», отметил обозреватель 19FortyFive:
«Американским президентам не удалось "заинтересовать" китайский режим, когда он был намного менее уверен в себе. Поэтому Блинкен и не мог добиться успеха сейчас, когда Си является воплощением высокомерия. Видимость отчаянного желания поговорить с режимом Си — а Блинкен ведет себя, словно “пылкий поклонник” — только подпитало и без того раздутое чувство собственной важности китайской правящей элиты».
Сторонники визита полагают, что Вашингтон заручится поддержкой союзных государств. Идея в том, чтобы показать, что «США делали все возможное, чтобы угодить Пекину», в конечном счете, выставит Китай «непокорной стороной». Но такой аргумент мог иметь смысл три десятилетия назад, указало издание.
Еще один ключевой момент — в середине мая Госдепартамент отложил введение санкций, экспортного контроля и других мер в отношении Китая. Все это было запланировано после того, как китайские военные запустили свой шпионский шар над Северной Америкой.
«Отсрочка этих мер наверняка усилила и ободрила самые враждебные элементы в высших кругах КПК — там увидели, что агрессивное поведение не стоит Китаю слишком уж дорого. Да, в феврале Блинкен отложил свою поездку в Пекин после инцидента с воздушным шаром, но сейчас он все равно поехал туда. Тем самым госсекретарь открыл дверь для нового раунда китайских провокаций в регионе — и в других местах», — заключил Гордон Чанг.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 19 июня завершил свой двухдневный официальный визит в Пекин. После малорезультативных переговоров со своим китайским коллегой Цинь Ганом накануне, в понедельник Блинкен провел встречи с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ваном И, а также с председателем КНР Си Цзиньпином.
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