19FortyFive: визит госсекретаря Блинкена в Китай — гигантская ошибка

Сторонники визита полагают, что Вашингтон заручится поддержкой союзных государств. Идея в том, чтобы показать, что «США делали все возможное, чтобы угодить Пекину», в конечном счете, выставит Китай «непокорной стороной». Но такой аргумент мог иметь смысл три десятилетия назад, указало издание.