Блогер Манукян в своей авторской программе проанализировал поведение украинского руководства

Представители киевского режима в действительности оказались «безрассудными садистами». К такому выводу пришел блогер Вадим Манукян.
В новом выпуске авторской программы «JourФак Манукяна» журналист порассуждал над поведением действующего украинского руководства. Он сослался на работы американского психолога Теодора Миллона, который определил типы диссоциального расстройства личности, передает Федеральное агентство новостей.
«Злобные, завистливые, жадные, импульсивные и безрассудные садисты: они не способны любить свой народ, просто потому что украинцев считают рабами, которых можно отправлять на убой ради удовлетворения своих социопатических наклонностей», — подчеркнул Манукян.
На этом фоне блогер даже предложил установить в отношении властей Украины предупреждающий знак «Внимание, социопаты!». Резюмируя, Манукян спрогнозировал, что в дальнейшем от киевского режима «не останется и следа».