Минюст сообщил о невозможности признания «Ельцин Центра» иностранным агентом

Общественный «Ельцин Центр» в Екатеринбурге не может быть признан иностранным агентом, заявили в Министерстве юстиций РФ.
Присвоение статуса невозможно в силу закона о музеях бывших президентов России, отметили в ведомстве. Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевский заявил, что Минюст не может даже «подступиться» к центру.
«У ведомства (Министерства юстиции. — Прим. ред.) нет полномочий даже подступиться к "Ельцин Центру"», — заявил депутат в соцсети.
Жалобы на «Ельцин Центр» «сыпались градом», заявил ранее депутат. Парламентарий предложил, что если закон не позволяет принять меры, то «единственный выход — править ФЗ».