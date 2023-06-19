Экс-главком ВМС Британии назвал «жалким» состояние флота из-за сокращения финансирования

По его словам, с связи с этим флот неспособен обеспечить себе и союзным странами защиту морских торговых путей. Уэст добавил, что это имеет большое значение для интересов Британии. Он убежден, что Лондону стоит озаботиться этим вопросом, так как за их деградацией наблюдает Россия.