Экс-главком ВМС Британии назвал «жалким» состояние флота из-за сокращения финансирования

Военно-морские силы Великобритании находятся в «жалком» состоянии из-за нехватки корабельного состава и финансирования. Таким мнением в беседе с изданием Daily Mail поделился бывший главнокомандующий флотом Соединенного Королевства Алан Уэст.
«У нас до убожества мало кораблей. Их не хватает ни в наших территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне», — подчеркнул он.
По его словам, с связи с этим флот неспособен обеспечить себе и союзным странами защиту морских торговых путей. Уэст добавил, что это имеет большое значение для интересов Британии. Он убежден, что Лондону стоит озаботиться этим вопросом, так как за их деградацией наблюдает Россия.