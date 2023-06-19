Совбез ООН обсудит украинский вопрос 23 июня

Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Украине состоится 23 июня.
Соответствующая информация появилась после публикации проекта программы работы Совбеза ООН на эту неделю.
Обсуждение украинского вопроса будет проходить в первой половине дня по местному времени. Список выступающих остается неизвестным.
Источник РИА Новости в ООН рассказал, что с докладом может выступить заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ООН привлечь киевский режим к ответственности за геноцид русского населения, передает телеканал «360».