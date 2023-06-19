«Как всегда, бюрократия»: Пригожин назвал причину затягивания процесса создания школы военкоров

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил, почему затягивается процесс создания школы военкоров в Новосибирске. По его словам, все дело в бюрократии.
Пригожин во время общения с журналистами в Краснодарском крае сообщил о возможности создания школы военкоров в Новосибирске. Редакция издания Om1.ru поинтересовалась у главы ЧВК «Вагнер», как продвигаются переговоры по этому вопросу и смогут ли обучающиеся вступить в ряды «оркестра» или стать сотрудниками Медиагруппы «Патриот».
«В Новосибирске сейчас идет обсуждение места, где будет организован полигон для подготовки не только военкоров, но и тех, кто хочет вступить в, грубо говоря, тероборону, кто хочет подготовиться перед мобилизацией. ЧВК "Вагнер" будет заниматься дальше этим проектом», — заявил Пригожин..
В рамках проекта будет создана и школа военкоров. Их будут обучать сотрудники, которые дадут будущим специалистам все необходимые навыки с точки зрения получения информации. Что касается вопроса журналистов о связи школы военкоров и медиахолдинга «Патриот», основатель «оркестра» заявил, что эти вещи существуют параллельно. В данный момент работы по проекту активно ведутся, но их тормозит бюрократия.
«Думаю, что в ближайшие два месяца у нас будут уже конкретные результаты. К сожалению, как всегда, бюрократия, которую я критикую, она занимает длительное время», — добавил он.
Ранее глава «оркестра» объяснил секрет эффективности ЧВК «Вагнер». По его словам, в рядах «музыкантов» нет военной бюрократии.