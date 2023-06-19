«Как всегда, бюрократия»: Пригожин назвал причину затягивания процесса создания школы военкоров

В рамках проекта будет создана и школа военкоров. Их будут обучать сотрудники, которые дадут будущим специалистам все необходимые навыки с точки зрения получения информации. Что касается вопроса журналистов о связи школы военкоров и медиахолдинга «Патриот», основатель «оркестра» заявил, что эти вещи существуют параллельно. В данный момент работы по проекту активно ведутся, но их тормозит бюрократия.