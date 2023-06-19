Носович: Латвия всеми силами старается повышать градус напряженности отношениях с РФ

Латвия продолжает повышать градус напряженности в отношениях с Россией, используя для этого каждую возможность.
Об этом изданию Baltnews рассказал политолог, обозреватель RuBaltic Александр Носович, комментируя озвученную в Латвии идею денонсировать Договор о правовой помощи с Россией.
По мнению Александра Новосича, если этот замысел будет реализован, в Латвии нитчего не изменится, просто формальность будет приведена в соответствие с реальным положением дел.
«Фактически отношений между правоохранительными ведомствами, которые регулируют это соглашение между Латвией и Россией, и так нет. Если бы оно действовало, то Латвия и Россия должны были бы выдавать друг другу тех людей, которых они считают преступниками, – объяснил политолог. – То есть, в случае с Россией речь шла бы о сотрудниках вашего многоуважаемого информационного агентства, которых, естественно Россия Латвии выдавать не собирается, чтобы их там судили по статье о нарушении антироссийских санкций. Поэтому это правовое соглашение и так уже не действует».
Получается, что латвийская сторона, выступая с подобной инициативой, просто пытается напомнить о себе и подогреть градус напряжения между Россией и коллективным Западом, который страны Балтии обязались поддерживать.
Напомним, ранее политолог Николай Межевич заявил, что в прибалтийских государствах практически не осталось сил, которые осознавали бы необходимость сотрудничать с Россией, и тем более нет тех, кто совершал бы шаги в этом направлении. А те, отдельные люди, кто отдает себе отчет в катастрофичном положении Латвии, Литвы и Эстонии, и находится из-за этого под серьезным давлением местных силовых структур, не являются политическими силами.
Власть же в этих странах находится в руках не просто тоталитарных режимов, а режимов имитационных, которые на самом деле не имеют никакой самостоятельности, добавил Межевич.