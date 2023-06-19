Носович: Латвия всеми силами старается повышать градус напряженности отношениях с РФ

Напомним, ранее политолог Николай Межевич заявил, что в прибалтийских государствах практически не осталось сил, которые осознавали бы необходимость сотрудничать с Россией, и тем более нет тех, кто совершал бы шаги в этом направлении. А те, отдельные люди, кто отдает себе отчет в катастрофичном положении Латвии, Литвы и Эстонии, и находится из-за этого под серьезным давлением местных силовых структур, не являются политическими силами.