Политолог Безпалько: киевскому режиму не удалось «перековать» жителей Харьковщины

Нынешний мэр Терехов, выдвигаясь на пост градоначальника, позиционировал себя как «оплот здравого смысла». Он заявлял, что не допустит прославления фашизма и нацизма на территории Харькова. Еще в марте 2021 года он публично боролся с проявлением нацистских взглядов и даже отстранил директора 43 гимназии Харькова от должности — за «урок фашизма», проведенный право-радикальной группировкой «Фрайкор» (запрещена в РФ).