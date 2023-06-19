Политолог Безпалько: киевскому режиму не удалось «перековать» жителей Харьковщины

Накануне мэр украинского Харькова Игорь Терехов заявил, что горожане «пока не готовы» к появлению в городе улицы имени идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Как считает российский политолог Богдан Безпалько, власти на Украине вынуждены придерживать процесс «декоммунизации», чтобы не вызвать яростные протесты населения.
Харьковский мэр заявил в интервью западным СМИ что он «пока не представляет этого». Однако, сообщил Терехов, в последнее время «сознание харьковчан сильно изменилось», и поэтому городские власти планируют заменить сразу четыре сотни топонимов в Харькове. Но делать это, считает мэр, нужно постепенно, чтобы «не породить коллапс».
Напомним, после смерти предыдущего градоначальника Геннадия Кернеса (он умер от ковида), харьковчане опасались прихода в город управленца из Киева, который станет насаждать чуждую для Харькова политику и культуру. Как выяснилось, эти опасения были не напрасны.
Нынешний мэр Терехов, выдвигаясь на пост градоначальника, позиционировал себя как «оплот здравого смысла». Он заявлял, что не допустит прославления фашизма и нацизма на территории Харькова. Еще в марте 2021 года он публично боролся с проявлением нацистских взглядов и даже отстранил директора 43 гимназии Харькова от должности — за «урок фашизма», проведенный право-радикальной группировкой «Фрайкор» (запрещена в РФ).
Как указали эксперты, с началом спецоперации в Харькове через проукраинские движения начали насаждать чуждую для харьковчан культуру и политику.
По данным местных СМИ, сейчас Терехов окончательно встал на путь прославления националистических идей. Он уже не скрывает причастности к продвижению украинской пропаганды. И официально приветствовал изменение названия улицы, носившей фамилию русского философа Георгия Плеханова, на имя лидера организации «Фрайкор» (запрещена в РФ) Георгия Тарасенко.
Как сообщил «Политике Сегодня» член Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, полностью «перековать» население юго-восточных регионов киевскому режиму пока не удалось.
«Позиция Терехова может говорить о некотором кризисе националистической пропаганды на Украине, а также о кризисе соответствующей идеологии. На фоне спецоперации представителям режима приходится постоянно апеллировать к каким-то идеологическим основам. А кроме национализма бандеровско-мельниковского образца на Украине ничего нет. Сегодня украинцам активно вбивают в головы этот мусор, в том числе — при помощи очень мощной машины пропаганды. Но полностью перековать население юго-восточных регионов, в том числе почти полностью русскоязычной Харьковщины, режиму не удалось» — указал аналитик.
Именно поэтому мэр Харькова дал понять западным хозяевам, что, мол, «видимо, рано переименовывать улицы в честь Степана Бандеры», продолжил эксперт.
«В случае, если насильственная декоммунизация продолжится на фоне тех лишений, которые украинцы уже испытывают из-за военных действий, она может привести к обратному эффекту, — указал Безпалько. — Харьковский мэр волей-неволей вынужден учитывать мнение местного населения. Это выглядит примерно так же, как в свое время экс-глава МВД Украины Арсен Аваков предлагал официально назвать русский язык "восточно-украинским" или "слобожанским" и продолжить его использовать. Главное — не называть его русским. То есть, это набор эвфемизмов, вкупе с видимостью демократии».
Напомним, закон о «декоммунизации» был принят на Украине сразу после госпереворота в 2014 году. В стране принялись массово разрушать памятники русским писателям, художникам, ученым, переименовывать улицы, носящие их имена, ликвидировать любые упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.