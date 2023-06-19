Нарышкин указал на готовность США и Британии превратить Украину в «черную дыру» Европы

США и Великобритания готовы пойти на превращение Украины в «черную дыру» Европы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Глава СВР подчеркнул, что Вашингтон и Лондон хотят нанести стратегическое поражение России. По его словам, для этого на Украине взращивали национализм, чтобы после натравить на Москву.
«Они даже согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией», – сказал Нарышкин в беседе с «Российской газетой».
Нарышкин добавил, что в этом случае украинцы являются «пушечным мясом». Именно так англосаксы воспринимают граждан.