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Захарова задала властям Молдавии неудобный вопрос после признания партии «Шор» незаконной

Политика
Захарова задала властям Молдавии неудобный вопрос после признания партии «Шор» незаконной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение суда в Молдавии по партии «Шор». Соответствующая запись появилась в ее Telegram-канале.

Недавно стало известно, что оппозиционную партию «Шор» признали вне закона. Захарова, комментируя ситуация, с иронией отметила, что демократия в стране прогрессирует.

«Что дальше? Румынская королева всея Молдова?» – задала Захарова неудобный вопрос руководству страны.

Напомним, что решение о запрете политической партии приняли в Конституционном суде. Во время заседания представители объединения «Шор» проводили протест у здания.

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