Захарова задала властям Молдавии неудобный вопрос после признания партии «Шор» незаконной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение суда в Молдавии по партии «Шор». Соответствующая запись появилась в ее Telegram-канале.
Недавно стало известно, что оппозиционную партию «Шор» признали вне закона. Захарова, комментируя ситуация, с иронией отметила, что демократия в стране прогрессирует.
«Что дальше? Румынская королева всея Молдова?» – задала Захарова неудобный вопрос руководству страны.
Напомним, что решение о запрете политической партии приняли в Конституционном суде. Во время заседания представители объединения «Шор» проводили протест у здания.