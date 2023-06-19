МИД Великобритании: Лондон намерен сохранить санкции против РФ до выплаты компенсации Украине

Великобритания приняла закон, который позволяет сохранить санкции против России. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли.
Дипломата процитировало агентство Reuters. Согласно полученной информации, Лондон намерен сохранить ограничительные меры против РФ до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Украине.
«Потребности Украины в реконструкции огромны, и они будут оставаться таковыми», – сказал Клеверли.
Ранее стало известно, что Великобритания намерена выделить 25 миллионов фунтов стерлингов в качестве помощи Украине. Средства предназначены для укрепления кибербезопасности страны. Финансы передадут в ближайшие два года.