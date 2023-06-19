Президент ФРГ Штайнмайер рассказал, как Китай может повлиять на Россию в вопросе Украины

Китай мог бы использовать свой вес, чтобы повлиять на Россию в вопросе Украины. Такое мнение выразил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Соответствующая запись появилась на странице в Twitter пресс-секретаря президента Керстин Гаммелин. Заявление политик сделал во время переговоров с премьер-министром Госсовета КНР Ли Кэцяном.
«Президент Штайнмайер подчеркнул, что Китай мог бы использовать свой глобальный политический вес и оказать влияние на Россию для выработки справедливого мира», – сказано в публикации пресс-секретаря.
Политик также назвал Китай партнером ФРГ в сфере торговли товарами. При этом Пекин становится оппонентом Берлина в вопросе политики.
Телеканал «360» ранее информировал, что канцлер Германии Олаф Шольц высказался о ситуации вокруг Украины. По его словам, конфликт может затянуться на долгий срок.