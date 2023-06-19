«Ожирение главы «Газпрома»»: Пригожин раскритиковал ситуацию со снятыми тремя флагами в Петербурге

Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин объяснил «ожирением главы "Газпрома"» внезапное снятие флагов Российской империи, СССР и Российской Федерации на берегу Финского залива.
В субботу, 17 июня, в парке 300-летия Санкт-Петербурга прошла церемония поднятия трех флагов. Выяснилось, что мероприятие спровоцировало в Сети весьма неоднозначную реакцию. Спустя два дня государственные символы перестали развеваться над городом.
Пригожин задался вопросом, усмотрят ли власти экстремизм, если обычный человек ступит на Красную площадь с флагом Российской империи. Если же «Газпром» разместит флаги «по 25 миллионов долларов за флагшток», то проблем не возникнет, допустил бизнесмен.
«Возмущает и шокирует другое. Эти флаги провисели ровно три дня, пока ими наслаждались те, кто имеет право на наслаждение. Обычный человек не имеет права на наслаждение. Поэтому сегодня, в понедельник, все флаги сняли. И поэтому петербуржцы здесь вообще ни при чем. Здесь просто ожирение главы "Газпрома", который решил, что он может покататься и показать, как он красиво поставил флаги за народные деньги. За те деньги, на которые он протезы должен был раненым покупать», — раскритиковал бюрократов Пригожин, сообщение которого привела его пресс-служба.
Напомним, что в церемонии поднятия флагов РФ, СССР и Российской империи у «Лахта-центра» поучаствовал президент России Владимир Путин. Компанию главе государства составила гендиректор «Газпром Лахта» Елена Илюхина.