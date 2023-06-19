«Ожирение главы «Газпрома»»: Пригожин раскритиковал ситуацию со снятыми тремя флагами в Петербурге

Пригожин задался вопросом, усмотрят ли власти экстремизм, если обычный человек ступит на Красную площадь с флагом Российской империи. Если же «Газпром» разместит флаги «по 25 миллионов долларов за флагшток», то проблем не возникнет, допустил бизнесмен.