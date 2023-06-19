Проверка на «сверхдержавность». Китай низко оценил отношения с США

Также Пекин в последнее время резко нарастил активность в сфере разработки перспективных вооружений. По данным американской разведки, в Китае сейчас действуют 22 тыс. военных исследовательских центров, на которые тратится около 70 млрд долларов в год. При этом из 20 крупнейших военных корпораций мира семь расположены в Китае. По мнению аналитиков, КНР намерен воспользоваться проблемами американского ВПК, перегруженного заказами из-за украинского конфликта, и быстро зайти на военные рынки стран «глобального юга», вытеснив США. К покупке китайских вооружений уже выразили интерес Египет и Саудовская Аравия — недавние военные союзники США.