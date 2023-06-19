Проверка на «сверхдержавность». Китай низко оценил отношения с США

Как заявил 19 июня глава МИД КНР Цинь Ган, отношения Китая и США находятся «на самой низкой точке с момента установления дипотношений». Российский политолог Николай Стариков сообщил «Политике Сегодня», что такое положение вполне естественно — на фоне того, что Китай уже стал второй сверхдержавой в мире.
Как сообщило Центральное телевидение Китая, глава МИД КНР Цинь Ган прямо заявил это на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он отметил, что такой уровень отношений «не отвечает ожиданиям международного сообщества».
«Китай привержен построению стабильных, предсказуемых, конструктивных отношений с США», — подчеркнул Ган.
По его мнению, вопрос Тайваня лежит в основе коренных интересов Китая. Это — самая главная проблема в китайско-американских отношениях и «самый большой риск». При этом глава МИД КНР заявил, что «готов посетить США в удобное для обеих сторон время». Не отстал от коллеги и глава канцелярии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. В ходе переговоров с Блинкеном он потребовал от США «прекратить подогревать разговоры о так называемой китайской угрозе».
Кроме того, Ван И потребовал от Вашингтона отменить незаконные односторонние санкции против Пекина, а также перестать подавлять технологическое развитие Китая и вмешиваться во внутренние дела страны. Китайский чиновник также указал, что Пекин не согласится ни на какие компромиссы и уступки в «тайваньском вопросе». Он подчеркнул, что «сохранение национального единства всегда было ядром коренных интересов Китая».
Напомним, госсекретарь Блинкен находится с визитом в Пекине с 18 по 19 июня. По мнению аналитиков, главным на повестке дня стал военный вопрос. США активно продолжают усиливать давление на КНР из-за военной кооперации с Россией. А недавно Вашингтон наложил целый пакет новых санкций на китайские компании, занятые разработкой гиперзвукового оружия. У Китая в этой сфере наблюдается серьезный отрыв от США, где последние испытания гиперзвука закончились болезненным провалом.
Также Пекин в последнее время резко нарастил активность в сфере разработки перспективных вооружений. По данным американской разведки, в Китае сейчас действуют 22 тыс. военных исследовательских центров, на которые тратится около 70 млрд долларов в год. При этом из 20 крупнейших военных корпораций мира семь расположены в Китае. По мнению аналитиков, КНР намерен воспользоваться проблемами американского ВПК, перегруженного заказами из-за украинского конфликта, и быстро зайти на военные рынки стран «глобального юга», вытеснив США. К покупке китайских вооружений уже выразили интерес Египет и Саудовская Аравия — недавние военные союзники США.
Как сообщил «Политике Сегодня» российский политолог и публицист Николай Стариков, противостояние между Вашингтоном и Пекином сегодня проходит не только в экономике и политике, но и в идеологической сфере.
«Как известно, дружба — это продукт непротивления двух сторон. Если читать только официальные заявления, то можно подумать, что Соединенные Штаты искренне хотят дружить с КНР, а та, в свою очередь, этому противится. Но, если взглянуть не на слова, а на дела, то мы увидим совершенно обратную картину, — отметил аналитик. — Визит Блинкена в Пекин не дал никаких видимых результатов, что вполне понятно. И заявление Цинь Гана о том, что "отношения двух держав находятся в самой низкой точке", не случайно сделано по итогам переговоров».
По словам Старикова, если бы переговоры по линии КНР – США имели конкретные итоги и позитивную динамику, то заявления главы МИД КНР звучали бы совсем по-другому.
«Официальные сообщения из Белого дома буквально источают оптимизм — там утверждают, что "все встречи в КНР прошли в очень конструктивной атмосфере", имел место "активный обмен мнениями" и т. д. Абсолютно понятно, что все это — пустые слова, призванные прикрыть отсутствие результатов» — указал эксперт.
Стариков напомнил: многие считают, что в ходе двусторонних встреч в Пекине американцы могли, пользуясь влиянием, как-то «продавить» Китай по поводу прекращения сотрудничества с Россией.
«Китай уже стал сверхдержавой. А значит КНР и должна вести себя, как сверхдержава, — подчеркнул аналитик. — Если твой главный соперник может путем переговоров склонить тебя что-то делать или не делать в свою пользу, то тут не может идти речь о сверхдержаве. Цель Китая в данном случае — подтвердить свой статус, во-первых, соперника, во-вторых, соперника равного США и, в-третьих, государства, которое неуклонно движется вперед, и по мере движения становится все более сильным и уверенным в своих поступках».
Как считает Стариков, никаких тайных договоренностей с Вашингтоном об изменении позиции Китая в отношении украинского конфликта или предоставления России новых технологий не было достигнуто, «потому что сейчас их в принципе не может быть».
Ранее Си Цзиньпин заявлял, что судьба всего человечества в настоящее время зависит от отношений, которые складываются между Китаем и США.