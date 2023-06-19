Желающий отправиться на СВО экс-мэр Алапаевска получил должность советника Куйвашева

Бывший мэр Алапаевска Сайгид Билалов, который в марте прошлого года просил отправить его в зону СВО, стал советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом чиновник написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Благодарю за доверие! Сегодня [16 июня — прим. ред.] я получил новое звание – советник Губернатора Свердловской обл. Выражаю особые слова благодарности Евгению Владимировичу [Куйвашеву] за оказанное доверие, которое для меня стало наградой. Приложу все усилия, чтобы оправдать столь высокое доверие», — подчеркнул он.
Заявление об отставке с поста градоначальника Билалов написал в апреле этого года. По его словам, такое решение было принято из-за усталости от работы и семейных обстоятельств.
Напомним, в марте 2022 года Сайгид Билалов обращался в военный комиссариат с просьбой отправить его вместе с сыновьями на спецоперацию.
«Я и мои сыновья готовы принять участие в спецоперации на территории ДНР и ЛНР за освобождение братского народа. Сегодня настало время, когда каждый из нас должен не словом, а делом проявить свой гражданский и патриотический долг», — сообщал он.
После этого в зону СВО отправился только его старший сын Руслан, который позже получил травму, прошел лечение в госпитале и вернулся в строй.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Министерство юстиции РФ начало «глубокую» проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иностранного агента. Подробнее о том, как «Ельцин-центр» толкают к иноагентству, читайте в нашем материале.