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Нарышкин: значительные потери в живой силе и технике подорвут боеспособность украинской армии

Армия
Нарышкин: значительные потери в живой силе и технике подорвут боеспособность украинской армии

Уничтожение значительного количества подготовленных в странах НАТО украинских военнослужащих и западной военной техники подорвет боеспособность ВСУ, что в свою очередь негативно отразится на устойчивости режима Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Гибель значительного количества прошедших натовскую подготовку военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособность украинской армии», — отметил он.

Ранее Нарышкин заявил, что многие западные аналитики не верят в успех украинского контрнаступления и считают недостижимыми обозначенные киевскими властями цели.

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