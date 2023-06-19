Нарышкин: значительные потери в живой силе и технике подорвут боеспособность украинской армии

Уничтожение значительного количества подготовленных в странах НАТО украинских военнослужащих и западной военной техники подорвет боеспособность ВСУ, что в свою очередь негативно отразится на устойчивости режима Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.