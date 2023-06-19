Зеленский заявил, что обговорил с Сунаком оборонные потребности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров с главой британского правительства Риши Сунаком обсудил вопросы, которые касаются оборонных потребностей ВСУ. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Обсудили ход боевых действий, оборонные потребности Украины и дальнейшее сотрудничество для расширения возможностей Украины на поле боя», — говорится в публикации украинского лидера.
Зеленский отметил, что также были затронуты темы о поставках Киеву дальнобойного оружия, вступлении в состав НАТО и проведении в Лондоне конференции по восстановлению Украины. Мероприятие состоится с 21 по 22 июня.